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19:19, 26 мая 2023Культура

Данила Козловский вернулся в Россию после возобновления работы МДТ

SHOT: актер Данила Козловский вернулся из Турции в Россию после открытия МДТ в Петербурге
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актер Данила Козловский вернулся из Турции в Россию сразу после возобновления работы Малого Драматического театра — Театра Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Известно, что 38-летний артист улетал в Стамбул в начале мая после скандала с общественником Виталием Бородиным, который обвинил его в антироссийских высказываниях. Тогда же отменили показы его спектаклей в МДТ.

В то время учреждение культуры оштрафовали на 15 тысяч рублей по требованию Роспотребнадзора из-за различных нарушений, которые позже были устранены. Утверждается, что Козловский прилетел в Петербург через три дня после выплаты МДТ штрафа — это произошло 21 мая.

15 мая Данила Козловский заявил, что до конца 2023 года уходит в отпуск по личным обстоятельствам. Артист также объявил об отмене спектаклей с его участием.

Ранее Бородин направил в Генпрокуратуру просьбу проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии. Актер, в свою очередь, подал ответный иск о защите чести и достоинства, однако суд не стал его принимать.

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Сергей Равин
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