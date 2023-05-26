Данила Козловский вернулся в Россию после возобновления работы МДТ

SHOT: актер Данила Козловский вернулся из Турции в Россию после открытия МДТ в Петербурге

Актер Данила Козловский вернулся из Турции в Россию сразу после возобновления работы Малого Драматического театра — Театра Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Известно, что 38-летний артист улетал в Стамбул в начале мая после скандала с общественником Виталием Бородиным, который обвинил его в антироссийских высказываниях. Тогда же отменили показы его спектаклей в МДТ.

В то время учреждение культуры оштрафовали на 15 тысяч рублей по требованию Роспотребнадзора из-за различных нарушений, которые позже были устранены. Утверждается, что Козловский прилетел в Петербург через три дня после выплаты МДТ штрафа — это произошло 21 мая.

15 мая Данила Козловский заявил, что до конца 2023 года уходит в отпуск по личным обстоятельствам. Артист также объявил об отмене спектаклей с его участием.

Ранее Бородин направил в Генпрокуратуру просьбу проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии. Актер, в свою очередь, подал ответный иск о защите чести и достоинства, однако суд не стал его принимать.