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18:04, 15 мая 2023Культура

Козловский заявил об уходе в отпуск до конца года

Актер Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца года «по личным обстоятельствам»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский актер Данила Козловский заявил, что уходит «в отпуск» до конца 2023 года по личным обстоятельствам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра», — добавил в публикации 38-летний артист (орфография и пунктуация автора сохранены).

В апреле текущего года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. В обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова отдельно указывалось, что после начала военной спецоперации актер уехал в США и планирует вернуться в Россию с целью работы на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Козловский, в свою очередь, подал иск о защите чести и достоинства к Бородину, но суд отказался его принимать.

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Сергей Равин
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