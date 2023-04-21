Суд не принял иск Козловского к обвинившему его в дискредитации армии Бородину

Суд не принял иск Козловского к Бородину, обвинившему его в дискредитации армии России

Суд не принял иск российского актера театра и кино Данилы Козловского к руководителю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, общественному деятелю Виталию Бородину, ранее обвинившему его в дискредитации армии России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Активист поделился мнением, что артист подал иск о защите чести и достоинства ради «красивых заголовков СМИ», а также отметил, что Козловский не явился в суд. Бородин добавил, что сам документ был составлен актером и его юристами неправильно, а потому суд не стал рассматривать его.

Общественный деятель также коснулся предложения советника врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Яна Гагина посетить Донбасс, направленного ему и Козловскому.

«Соответственно, я тоже его туда (в ДНР — прим. "Ленты.ру") приглашаю. Если он готов, то и я готов. Хоть прям отсюда сесть и поехать туда. Но готов ли Данил Валерьевич к таким мероприятиям?» — отметил Бородин.

Ранее активист обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС России. В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова кроме прочего указывалось, что после начала спецоперации Козловский уехал в США, а сейчас планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Позже актер пожаловался на распространение ложной информации о себе.