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14:50, 17 мая 2023Культура

МДТ в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение санитарных правил

МДТ в Санкт-Петербурге оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение санитарных правил

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Малый Драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге оштрафовали на 15 тысяч рублей по требованию Роспотребнадзора. Об этом сообщает издание MR7.

Куйбышевский районный суд вынес такое решение из-за множества нарушений санитарных и гигиенических правил, обнаруженных в культурном учреждении, которые могут понести за собой угрозы жизни и здоровью находящихся в нем людей.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что двери Малого драматического театра Санкт-Петербурга запечатали. На приклеенной скотчем к дверям бумаге стояла печать Роспотребнадзора.

Отмечается, что после назначенного штрафа театр продолжит работу, однако постановки под названиями «Гамлет» и «Коварство и любовь», в которых участвовал российский актер Данила Козловский, показаны не будут. Причиной этому стало решение артиста взять отпуск до конца 2023 года.

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Анастасия Астахова
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