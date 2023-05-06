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06:53, 6 мая 2023Россия

В Петербурге опечатали Малый драматический театр

РЕН ТВ: в Санкт-Петербурге опечатали двери Малого драматического театра

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Двери Малого драматического театра Санкт-Петербурга запечатали. На приклеенной скотчем к дверям бумаге стоит печать Роспотребнадзора. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Судя по надписи на бумаге, опечатали драматический театр в пятницу, 5 мая, в 23:00. Причины пока неизвестны, театр не делал никаких объявлений по поводу закрытия.

Отмечается, что учреждение расположено на улице Рубинштейна, которая, как и улица Думская, известна своими барами и другими заведениями.

В апреле в Петербурге следователи закрыли и опечатали 13 баров и ресторанов на улицах Думская и Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя. Закрытые бары были последними из работавших на двух улицах после первого рейда силовиков, когда они опечатали двери 17 баров.

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Марина Совина
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