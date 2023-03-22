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18:04, 22 марта 2023Силовые структуры

СК опечатал 20 российских баров за вовлечение подростков в употребление алкоголя

В Петербурге СК опечатал 20 баров по делу о вовлечении подростков в употребление алкоголя

Фото: Alfonso Scarpa / Unsplash

В Санкт-Петербурге Следственный комитет (СК) России опечатал входы в 20 баров на улицах Думская и Ломоносова за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Об этом сообщает «Фонтанка».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») УК РФ. По данным издания, подозреваемых по нему нет, однако на дверях двух десятков заведений наклеены сигнальные ленты регионального управления СК.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток переделал пистолет из сигнального в боевой и попал под следствие.

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Илона Палей
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