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08:51, 10 апреля 2023Силовые структуры

Следователи закрыли 13 баров в Петербурге по делу о продаже подросткам алкоголя

СКР опечатал 13 баров на двух улицах в Петербурге по делу о продаже алкоголя подросткам

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

В Петербурге следователи закрыли и опечатали 13 баров и ресторанов на улицах Думская и Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Правоохранители повесили на дверях заведений стальные цепи с амбарными замками, сопроводив объявлением о том, помещения «являются доказательством в рамках уголовного дела». В одном из них работники заперлись изнутри и следователям пришлось вызывать пожарных, чтобы вскрыть двери.

Закрытые бары были последними из работавших на двух улицах после первого рейда силовиков, когда они опечатали двери 17 баров.

Вечером 9 апреля сообщалось о проведении обысков в питейных заведениях.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России по статье 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). По версии следствия, 22 февраля в интернете была размещена публикация о проведении в одном из местных баров мероприятия для несовершеннолетних, на котором подросткам продавали алкоголь.

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Любовь Ширижик
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