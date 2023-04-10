Следователи закрыли 13 баров в Петербурге по делу о продаже подросткам алкоголя

СКР опечатал 13 баров на двух улицах в Петербурге по делу о продаже алкоголя подросткам

В Петербурге следователи закрыли и опечатали 13 баров и ресторанов на улицах Думская и Ломоносова в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Правоохранители повесили на дверях заведений стальные цепи с амбарными замками, сопроводив объявлением о том, помещения «являются доказательством в рамках уголовного дела». В одном из них работники заперлись изнутри и следователям пришлось вызывать пожарных, чтобы вскрыть двери.

Закрытые бары были последними из работавших на двух улицах после первого рейда силовиков, когда они опечатали двери 17 баров.

Вечером 9 апреля сообщалось о проведении обысков в питейных заведениях.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России по статье 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). По версии следствия, 22 февраля в интернете была размещена публикация о проведении в одном из местных баров мероприятия для несовершеннолетних, на котором подросткам продавали алкоголь.