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03:14, 8 апреля 2023Силовые структуры

СК провел обыски в барах Петербурга

Следователи СК совместно с полицией и Росгвардией провели обыски в 13 барах Петербурга

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Следователи Следственного комитета России совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии провели обыски в 13 барах в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления по городу Сергей Капитонов.

Он пояснил, что следственные действия проводятся в помещениях 13 баров на улице Ломоносова. Причиной этого стало расследование уголовного дела о продаже в заведениях алкоголя несовершеннолетним посетителям.

22 марта СК опечатал входы в 17 баров на улицах Думская и Ломоносова. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статье 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») УК РФ.

По версии следствия, 22 февраля в интернете была размещена публикация о проведении в одном из местных баров мероприятия для несовершеннолетних. Объясняется, что там подросткам продавали алкоголь. У собственника помещений, где располагаются бары, был проведен обыск и изъяты договоры аренды. Устанавливаются причастные к преступлению. Сотрудники баров назвали ситуацию с закрытием заведений временной.

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Марина Совина
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