СКР объяснил закрытие баров в Петербурге

СКР: бары Петербурга опечатали по делу о вовлечении подростков в употребление алкоголя

В Cанкт-Петербурге на улицах Думской и Ломоносова опечатали бары в рамках уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 22 февраля в интернете была размещена публикация о проведении в одном из местных баров мероприятия для несовершеннолетних. Объясняется, что там подросткам продавали алкоголь. У собственника помещений, где располагаются бары, был проведен обыск и изъяты договоры аренды.

Правоохранители осмотрели и опечатали 17 заведений. Устанавливаются причастные к преступлению. Сотрудники баров назвали ситуацию с закрытием заведений временной.

Ранее сообщалось, что силовики пришли в бары Москвы Underdog и La Virgen из-за подозрений в их причастности к финансированию Вооруженных сил Украины.