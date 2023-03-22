Сотрудники баров в районе Думской улицы высказались о закрытии заведений

Сотрудник бара на Думской улице назвал временной ситуацию с закрытием заведений

Следственный комитет Санкт-Петербурга опечатал ряд баров на Думской улице, на дверях заведений оставлены ленты с предупреждениями. Сотрудники заведений из этого района города высказались о закрытии баров в разговоре с «Лентой.ру».

Сотрудница одного из баров на прилежащей к Думской улице Ломоносова рассказала, что закрытие, вероятно, связано с отсутствием у баров лицензий на продажу алкоголя.

Как рассказал сотрудник бара «Сайгон», расположенного на той же улице Ломоносова, бары опечатаны уже несколько дней, а СМИ обратили внимание на ситуацию только сейчас.

«Бары закрыты уже несколько дней, бары опечатаны с прошлой пятницы и с тех пор не открывались. Здесь (на Думской — прим. «Ленты.ру») было много всяких непонятных историй, видимо, произошло что-то, из-за чего эти бары закрыли, нам точную информацию не сообщали. Когда клубы закрылись, улица опустела совсем, люди сюда перестали приезжать», — рассказал он.

В закрытом баре Probirka подтвердили «Ленте.ру» проверки со стороны СК, однако отметили, что ситуация является временной.

Ранее СМИ сообщали, что ряд баров на Думской улице был закрыт после возбуждения уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной продукции и одурманивающих веществ. Сообщалось, что двери заведений опечатаны, на них оставлены предупреждения от Следственного комитета.

Как сообщал Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой на частых посетителей Думской, уголовное дело могло быть возбуждено после того, как молодая россиянка отравилась газом «веселящих» шаров и попала в больницу.

Думская улица расположена в центре Санкт-Петербурга и проходит от Невского проспекта до улице Ломоносова. Место известно многочисленными питейными заведениями, которые пользуются спросом у подростков и молодых людей. События на Думской улице регулярно попадают в крbминальную хронику: в этом месте нередки массовые драки, изнасилования и задержания, связанные с наркотиками.