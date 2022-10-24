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17:04, 24 октября 2022Силовые структуры

Неизвестный напал на российскую школьницу в ночном клубе и изнасиловал ее

В Петербурге неизвестный напал на школьницу в ночном клубе и изнасиловал ее в туалете

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на 15-летнюю девочку в ночном клубе и изнасиловал ее. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 21 октября школьница пошла с друзьями в клуб, расположенный на Думской улице. Там к потерпевшей пристал мужчина: толкнул ее и затащил в туалет, а затем надругался над ней.

Россиянка обратилась в больницу с ушибами. Сейчас она дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Петербурге охранника и контролера задержали за совращение 13-летней школьницы у нее дома.

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Екатерина Власова
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