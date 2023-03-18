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01:34, 18 марта 2023Силовые структуры

Силовики заподозрили два московских бара в финансировании ВСУ

Силовики пришли в бары Москвы Underdog и La Virgen из-за подозрений в финансировании ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Силовики нагрянули в московские бары Underdog и La Virgen. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

По его словам, основанием для этого стало подозрение, что данные заведения могут быть причастны к спонсированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также проверяются отдельные посетители.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что им такая информация не поступала. По информации РЕН ТВ, несколько человек были задержаны.

17 марта Октябрьский суд Петербурга арестовал 34-летнего ростовчанина Игоря Сиомика, обвиняемого в финансировании украинского националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) и ВСУ. Россиянина обвиняют в преступлении по статье «Содействие террористической деятельности». По данным следствия, мужчина проводил в Петербурге сбор средств для приобретения оружия, боеприпасов и военной техники, а также для диверсий на территории России.

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Марина Совина
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