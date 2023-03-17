Россиянина взяли под стражу за финансирование полка «Азов» и ВСУ

Суд Петербурга арестовал ростовчанина по обвинению в финансировании полка «Азов» и ВСУ

Октябрьский суд Петербурга арестовал 34-летнего ростовчанина Игоря Сиомика, обвиняемого в финансировании украинского националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Россиянина обвиняют в преступлении по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). По данным следствия, мужчина проводил в Петербурге сбор средств на нужды ВСУ и запрещенного полка, с представителями которых вел переписку в интернете с октября 2022 года по март 2023 года.

Деньги в том числе предназначались для приобретения оружия, боеприпасов и военной техники, а также для диверсий на территории России. Собранные суммы ростовчанин переводил на неустановленные банковские счета и получал вознаграждение. Свою вину Сиомик признал, он будет находиться под стражей до 14 мая.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области ФСБ задержала россиянина за финансирование террористов в Сирии.

