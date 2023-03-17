Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:02, 17 марта 2023Силовые структуры

Россиянина взяли под стражу за финансирование полка «Азов» и ВСУ

Суд Петербурга арестовал ростовчанина по обвинению в финансировании полка «Азов» и ВСУ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Октябрьский суд Петербурга арестовал 34-летнего ростовчанина Игоря Сиомика, обвиняемого в финансировании украинского националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Россиянина обвиняют в преступлении по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). По данным следствия, мужчина проводил в Петербурге сбор средств на нужды ВСУ и запрещенного полка, с представителями которых вел переписку в интернете с октября 2022 года по март 2023 года.

Деньги в том числе предназначались для приобретения оружия, боеприпасов и военной техники, а также для диверсий на территории России. Собранные суммы ростовчанин переводил на неустановленные банковские счета и получал вознаграждение. Свою вину Сиомик признал, он будет находиться под стражей до 14 мая.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области ФСБ задержала россиянина за финансирование террористов в Сирии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Подсчитан ущерб экономике Турции от землетрясений
Бывшего замглавы Минздрава Ингушетии заподозрили в многомиллионных хищениях
В смартфонах Samsung нашли критическую уязвимость
Британия посоветовала тему для разговора Си Цзиньпина с Путиным
В России собрались заменить зарубежные самолеты отечественными за 5 лет
Путин примет участие в заседании коллегии МВД России
Украинские силовики задержали двоих жителей Донбасса за сбор разведданных
Мать залезшего в багажный отсек самолета россиянина объяснила его поступок
Экс-супруга Моргенштерна высказалась о трудной жизни с рэпером
В передаче Малышевой предупредили об опасности популярного вещества в косметике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.