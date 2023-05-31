Постпредство России при ООН высказалось об атаке украинских БПЛА на Москву

Постпредство РФ при ООН заявило, что атака украинских БПЛА была нацелена на мирных граждан

Постоянное представительство РФ при ООН обратило внимание официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских беспилотников, произошедшая в Москве, была нацелена на мирных граждан и является террористическим актом. Об этом пишется в комментарии постпредства в Twitter.

Как указали дипломаты, атака Киева с применением беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) на российскую столицу являлась актом терроризма. Ведомство указало на то, что инцидент должен быть подвергнут осуждению соответствующим образом на всех уровнях. «Эти атаки украинских сил, судя по всему, были направлены исключительно против мирных жителей», — высказались в миссии.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали украинские беспилотники. В Минобороны России сообщили, что в нападении было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.

