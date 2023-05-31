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05:40, 31 мая 2023Мир

Активист сравнил борьбу в ДНР с протестами «желтых жилетов» во Франции

Французский активист Моро сравнил борьбу в ДНР с протестами «желтых жилетов»

Фото: Ronan Houssin / Globallookpress.com

Европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро сравнил борьбу против глобалистического империализма в Донецкой народной республике (ДНР) с протестами «желтых жилетов» во Франции. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы воюем, как сказал Владимир Путин, против империи лжи и стараемся показать, что люди во Франции на улице воюют против такой же глобалистической системы, либеральной системы, которая вообще не считается с обычными людьми», — подчеркнул активист.

Он отметил, что пытался доносить согражданам правду о происходящем на Украине, однако его публичные каналы и банковские счета после этого были заблокированы.

Моро добавил, что присутствовал на референдуме в Донбассе в качестве наблюдателя, и после этого показал на видео, где он был и что делал. Его канал на YouTube сразу же был заблокирован без предупреждения, также закрыты банковские счета, его собственный и его родителей.

Ранее Ксавье Моро, находясь в Горловке в ДНР, назвал поставки оружия Украине Францией преступлением против населения, традиций и истории.

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    Марина Совина
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