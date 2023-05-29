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05:14, 29 мая 2023Мир

Французский политолог назвал преступлением поставки Парижем оружия Киеву

Французский политолог Моро назвал отправку Парижем оружия ВСУ преступлением против истории

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро, находясь в Горловке в ДНР, назвал поставки оружия Украине Францией преступлением против населения, традиций и истории. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Моро рассказал, что ему приходится видеть раненых детей, некоторые из них уже стали сиротами. И он надеется, что те, кто стоит за поставками оружия Украине, будут за это платить «если не на земле, то на небе». «Поставки оружия — настоящее преступление. Они прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей», — заявил он.

Ранее Ксавье Моро оценил шансы Украины победить при помощи поставок британских вооружений. По его мнению, передача Лондоном оружия лишь затянет конфликт на несколько месяцев, но не принесет Киеву победу.

В мае из совместного заявления президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского стало известно, что Франция в самое ближайшее время обучит несколько украинских батальонов и оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC.

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    Екатерина Подвигина
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