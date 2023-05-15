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04:11, 15 мая 2023Мир

Франция оснастит ВСУ танками AMX-10RC

Франция в ближайшие недели оснастит ВСУ десятками бронемашин и танками AMX-10RC
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Франция в ближайшие недели обучит несколько украинских батальонов и оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC. Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.

Отмечается, что политики считают необходимым усиление коллективного давления на Москву посредством дальнейших санкционных ограничений, «чтобы ослабить способность России продолжать свою незаконную агрессивную войну».

Также Макрон заявил, что Франция намерена сосредоточить усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины, «чтобы защитить ее население от российских ударов».

В январе издание Popular Mechanics писало, что французская армия использует колесные танки AMX-10RC в составе легких кавалерийских подразделений, где они выполняют разведывательные задачи.

В том же месяце президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10RC.

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Марина Совина
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