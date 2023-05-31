Мужчина решил пересечь Атлантику на метровой лодке и сдался в первый день

The Sun: британец решил пересечь океан на метровой яхте и признал поражение

Мужчина из британской деревни Скарисбрик, графство Ланкашир, решил пересечь Атлантику на самодельной метровой лодке, но сдался и прервал путешествие в первый же день из-за протечки. Об этом сообщает The Sun.

49-летний Эндрю Бедуэлл планировал за три месяца преодолеть более трех тысяч километров по Атлантическому океану в миниатюрной лодке, которую собрал в своем гараже. Он отправился из Канады и намеревался добраться до британского города Фалмут, графство Корнуолл, но всего через несколько часов судно наполнилось водой. Из соображений безопасности мужчине пришлось отказаться от путешествия и вернуться в порт для ремонта.

При переносе выполненной из фибергласса яхты на большую воду она была серьезно повреждена. «Я не знаю, что сказать. Она продолжить не сможет. У меня ничего не получится. Мне жаль», — признал поражение британец.

Бедуэлл надеялся побить рекорд одиночного плавания на самой маленькой яхте и собрать деньги на исследования рака.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана береговая охрана спасла трех моряков, которые целый день голыми руками отбивались от акул после того, как их катер затонул. У двоих спасенных остались раны от укусов акул на руках, у одного из них обнаружены признаки переохлаждения.

