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Команда затонувшего катера голыми руками отбилась от акул

Sun Herald: береговая охрана спасла отбивавшуюся от акул команду затонувшего катера

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

В американском штате Луизиана береговая охрана спасла трех моряков, которые целый день голыми руками отбивались от акул после того, как их катер затонул. Об этом сообщает Sun Herald.

Рыболовный катер с экипажем из трех человек потерпел крушение в открытом море. После того как родственники пострадавших сообщили об их исчезновении, береговая охрана организовала поиски.

Местные яхтсмены помогли спасателям установить координаты кораблекрушения. В район бедствия отправили вертолет и отыскали семиметровый катер, который затонул в 40 километрах от берега. Его команда выжила и оставалась в воде целый день. Все это время рыбакам приходилось отбиваться от нападавших на них акул.

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Двоих мужчин взяли на борт спасательной яхты. Третьего моряка поднял из воды вертолет. Пострадавших доставили в Университетский медицинский центр в Новом Орлеане. Их состояние оценивается как стабильное.

У двоих спасенных остались раны от укусов акул на руках, у одного из них обнаружены признаки переохлаждения. Спасательный жилет одного из пассажиров катера был разорван акулой.

«Если бы родственники не обратились в береговую охрану, и если бы на пострадавших не было спасательных жилетов, все могло бы закончиться гораздо хуже. Мы ценим помощь яхтсменов, которые помогли нам установить возможное местонахождение, где катер с этими мужчинами на борту потерпел бедствие», — сообщили в береговой охране.

Ранее сообщалось, что в Панаме путешественник из Австралии упал в кишащие акулами воды, проплыл 17 километров и выжил. Он заявил, что грустит об ушедших ко дну накоплениях, но рад, что смог выжить.

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Алиса Дмитриева
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