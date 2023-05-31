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16:53, 31 мая 2023Экономика

На российских границах установили систему электронной очереди для фур

С 1 сентября 2023-го на границах России заработает система электронной очереди для фур

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

С 1 сентября 2023-го на трех пограничных пунктах в России заработает система электронной очереди для фур. Об этом говорится в опубликованном распоряжении правительства.

Система начнет работу в пунктах пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном, «Забайкальск» — с Китаем, «Чернышевское» — с Литвой. На границе уже смонтировали необходимую инфраструктуру, которая позволит проезжать без очереди только грузовикам с почтой и гуманитарной помощью. Прочие перевозчики смогут заранее резервировать дату и время пересечения границы через специальный сервис на официальном сайте Росгранстроя. Для этого потребуется указать регистрационный номер автомобиля, вид перевозки и контактные данные.

Как отмечают в правительстве, новый механизм позволит значительно сократить время ожидания в пунктах пропуска и снизить издержки бизнеса от вынужденного простоя. Как пояснили газете «Ведомости» в Минтрансе, выбранные погранпункты расположены на ключевых направлениях грузоперевозок, и потому они самые загруженные. Так, несмотря на круглосуточную работу «Забайкальска», время ожидания на этом пункте у водителей может занимать два-три дня.

Ранее стало известно, что на модернизацию и увеличение пропускной способности погранпунктов потратят 95 миллиардов рублей до 2026 года. Эти деньги потратят на унифицированные здания, электронную очередь и внедрение нового оборудования. Программа модернизации рассчитана до 2030 года. Ранее на содержание пунктов пропуска выделялось 9-10 миллиардов рублей в год.

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    Вячеслав Агапов
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