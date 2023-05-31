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18:12, 31 мая 2023Моя страна

В Калининграде представят оперу «Евгений Онегин» в концертном исполнении

В Калининграде 31 мая представят оперу «Евгений Онегин» в концертном исполнении

Фото: soul kitchen / Shutterstock / Fotodom

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) представит оперу П. Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполнении на сцене Калининградского областного драматического театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.

Хор и оркестр Большого театра выступит в среду, 31 мая. Дирижером будет заслуженный артист Российской Федерации Антон Гришанин, главным хормейстером — народный артист Российской Федерации Валерий Борисов.

Премьера оперы состоялась 15 мая 2019 года. Либретто написал Чайковский в совместном авторстве с Константином Шиловским по одноименному роману в стихах А. С. Пушкина.

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