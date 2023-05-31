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15:06, 31 мая 2023Моя страна

В Ижевске пройдет музыкальный фестиваль под открытым небом

Фестиваль «Музыка летом» пройдет на открытых площадках Ижевска

Фото: Chris Bair / Unsplash

В Ижевске пройдет музыкальный фестиваль под открытым небом «Музыка летом». Об этом сообщает «МК».

Как отмечается, фестиваль стартует в начале июня и завершится 31 августа. На протяжении всех трех летних месяцев на открытых площадках в парках и скверах города будут проходить концерты живой музыки. Зрители смогут услышать как классические произведения, так и современные композиции, а также джаз.

Откроет фестиваль концерт на Центральной площади, который состоится 5 июня в 19:00 у музыкального фонтана. Музыканты из Государственного симфонического оркестра под руководством Николая Роготнева исполнят произведения Петра Чайковского, Иоганна Штрауса, Йоганнеса Брамса и Вольфганга Амадея Моцарта.

Ранее сообщалось, что в селе Муслюмово в Татарстане пройдет I Республиканский детский и молодежный рок-фестиваль. Организаторы фестиваля отметили, что гостей региона и местных жителей будет ждать яркая программа, в которой будет задействовано порядка 25 молодежных музыкальных коллективов из Татарстана и Башкирии.

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    Варвара Кошечкина
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