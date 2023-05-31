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03:43, 31 мая 2023Мир

В США раскрыли последствия отказа Европы от сотрудничества с Россией

Американский историк Хомский: отказ Европы от сотрудничества с Россией грозит ей упадком

Фото: Pixabay

Американский историк и лингвист Ноам Хомский в беседе с РИА Новости раскрыл последствия отказа европейских стран от сотрудничества с Россией и дальнейшего влияния на них со стороны США. По его словам, в этом случае их ждет упадок.

Он подчеркнул, что Европа стоит перед выбором: продолжать находиться под влиянием США, столкнувшись с упадком и деиндустриализацией, или выстраивать отношения с «естественным экономическим партнером» в лице Москвы, которая поможет обеспечить выход на прибыльный китайский рынок. Эксперт указал на то, что конфликт России и Украины привел к желанному Вашингтоном размежеванию между Москвой и европейскими государствами. Хомский отметил, что США в своих стремлениях сохранить однополярный мир готовы подставить под удар собственных партнеров.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков из-за предстоящей «ужасной» рецессии.

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    Марина Совина
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