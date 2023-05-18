Американский инвестор предрек крах банков в США и Европе

Американский инвестор Роджерс: США, Европу и Японию ждет крах банков на фоне рецессии

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков из-за предстоящей «ужасной» рецессии. Такую судьбу финансовым организациям эксперт предрек в интервью РИА Новости.

«Больше банков рухнут, не только в США, но во многих странах. В Японии, Европе, много где. Вы увидите, как банки рушатся», — отметил он.

По мнению Роджерса, когда экономика страны находится в плохом состоянии, «найдутся люди, которые будут допускать ошибки». И это в конце концов станет поводом для новых крахов в банковской системе. В этой ситуации правительство делает так, чтобы организации объединялись. Таким образом, ситуация только заминается. Однако власти не понимают, что «делают хуже», объяснил Роджерс.

Инвестор также заявил, что в Вашингтоне публично заявляют о намерении предотвратить новые провалы. В связи с этим вкладчики не знают о наличии проблем в банковской системе. А это побуждает людей совершать больше ошибок, которые копятся и становятся причиной еще более масштабных крахов финансовых организаций, резюмировал Роджерс.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что акции ряда региональных банков США рухнули в ходе биржевых торгов 2 мая до минимумов 2020 года, что отражает обеспокоенность инвесторов состоянием отрасли. Больше всего снижение котировок затронуло банки, которые пострадали после мартовского краха Silicon Valley Bank (SVB).

При этом инвесторы не проявили оптимизм в отношении перспектив отрасли отчасти из-за ожиданий очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Эксперты считают, что банковский сектор вступает в хроническую фазу кризиса, что означает непростые перспективы для региональных кредитных организаций.