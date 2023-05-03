Акции региональных банков США рухнули вслед за Silicon Valley Bank

WSJ: акции региональных банков США упали до минимумов 2020 года

Акции ряда региональных банков США рухнули в ходе биржевых торгов 2 мая до минимумов 2020 года, что отражает обеспокоенность инвесторов состоянием отрасли. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

Больше всего снижение котировок затронуло банки, которые пострадали после мартовского краха Silicon Valley Bank (SVB). Так, акции банка PacWest из Лос-Анджелеса упали почти на 28 процентов, нью-йоркского Metropolitan Bank — на 20 процентов, а акции банка Western Alliance из Финикса, штат Аризона, упали в цене на 15 процентов. Котировки крупнейших кредитных организаций США также снижались на торгах, но менее существенно. Акции Bank of America и Wells Fargo потеряли три и четыре процента соответственно, а бумаги JPMorgan упали почти на два процента. 3 мая на премаркете акции большинства американских банков продолжают снижаться.

Издание отметило, что акции PacWest и Western Alliance заметно подешевели с начала марта. Как и SVB, оба банка обслуживают множество технологических стартапов. Сейчас их депозиты стабилизировались после двузначного оттока в первом квартале. В PacWest заявили, что изучают возможность продажи стратегических активов для увеличения ликвидности.

Инвесторы не проявили оптимизм в отношении перспектив отрасли отчасти из-за ожиданий очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) на заседании 3 мая. Банковский аналитик компании Loomis Sayles Джулиан Уэллсли считает, что, возможно, американский банковский сектор вступает в хроническую фазу кризиса, что означает непростые перспективы для региональных кредитных организаций. Банкиры и чиновники, в свою очередь, надеялись, что покупка проблемного банка First Republic Bank (FRB) конгломератом JPMorgan Chase 1 мая ознаменуют конец паники на рынке.

В конце 2022 года FRB занимал 14-е место в США по объемам активов. На фоне краха банков SVB и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а его рейтинги были понижены до уровней спекулятивной категории. В конце апреля акции банка вновь обрушились после сообщения о резком оттоке депозитов в первом квартале 2023 года.