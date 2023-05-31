Ценам на один тип жилья в России предрекли падение

Глава «Этажей» Хусаинов предрек ценам на новостройки падение в ближайшие два-три года

В перспективе ближайших двух-трех лет цены на новостройки в России могут упасть. Такую динамику на первичном рынке жилья предрек гендиректор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, пишет РИА Новости.

Сейчас, по словам специалиста, цены стагнируют — относительно 2022 года средняя стоимость «квадрата» практически не изменилась (выросла с 117,5 тысячи до 119,7 тысячи рублей). «Цены у нас завышенные в России. В целом система на сегодня подходит к своему пику и завершению роста цен. Паритет покупательной способности, индекс цен, индекс среднемесячной доходности начинают зашкаливать», — пояснил Хусаинов.

Эксперт подчеркнул, что девелоперам многоквартирного жилья стоит учитывать в своих стратегиях возможное падение цен. Хусаинов добавил, что структура сделок на российском рынке недвижимости сильно меняется — покупатели чаще предпочитают вторичное жилье и загородные дома. По оценкам «Этажей», самой высокой доля сделок с новостройками была в марте 2022 года — 30,2 процента. В мае 2023-го показатель упал до 23,2 процента.

Ранее Минстрой подготовил проект приказа, согласно которому во второй половине 2023 года нормативная стоимость жилья в России увеличится на пять процентов, до 93,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Этот показатель используют при расчете социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда, пояснили в ведомстве.

