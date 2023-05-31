Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:46, 31 мая 2023Среда обитания

Ценам на один тип жилья в России предрекли падение

Глава «Этажей» Хусаинов предрек ценам на новостройки падение в ближайшие два-три года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В перспективе ближайших двух-трех лет цены на новостройки в России могут упасть. Такую динамику на первичном рынке жилья предрек гендиректор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, пишет РИА Новости.

Сейчас, по словам специалиста, цены стагнируют — относительно 2022 года средняя стоимость «квадрата» практически не изменилась (выросла с 117,5 тысячи до 119,7 тысячи рублей). «Цены у нас завышенные в России. В целом система на сегодня подходит к своему пику и завершению роста цен. Паритет покупательной способности, индекс цен, индекс среднемесячной доходности начинают зашкаливать», — пояснил Хусаинов.

Эксперт подчеркнул, что девелоперам многоквартирного жилья стоит учитывать в своих стратегиях возможное падение цен. Хусаинов добавил, что структура сделок на российском рынке недвижимости сильно меняется — покупатели чаще предпочитают вторичное жилье и загородные дома. По оценкам «Этажей», самой высокой доля сделок с новостройками была в марте 2022 года — 30,2 процента. В мае 2023-го показатель упал до 23,2 процента.

Ранее Минстрой подготовил проект приказа, согласно которому во второй половине 2023 года нормативная стоимость жилья в России увеличится на пять процентов, до 93,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Этот показатель используют при расчете социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда, пояснили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Названа возможная причина отсутствия взрывов при попадании БПЛА в дома в Москве
    Сотрудники ЗАЭС заявили о возможности катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы
    Запрет на вывоз патронов и гильз из России объяснили
    В Китае усугубились проблемы с промышленностью
    На Украине утвердили новые правила отсрочки от призыва
    Tesla запретила играть за рулем в своих автомобилях
    На заводе Volkswagen в Калуге захотели начать сборку китайского седана
    Нарколог развеял основные связанные с отказом от курения мифы
    Тарасова ответила на призыв Винер отказаться от Олимпиады
    Диана Арбенина заявила о намерении остаться в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.