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14:48, 31 мая 2023Экономика

В России упали продажи парфюмерии

«Ъ»: производство парфюмерии в России сократилось на 9% в первом квартале 2023 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России в первом квартале 2023 года объем предложений на рынке парфюмерии сократился на 2,4 процента в годовом выражении (до 34,1 миллиона флаконов). Об этом со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) пишет «Коммерсантъ».

За первые три месяца текущего года производство парфюма в стране сократилось на 9 процентов, до 18,9 миллиона флаконов. За тот же период продажи парфюмерии в России уменьшились до 26,5 миллиона флаконов — на 6,2 процента.

Поставки духов из государств, не входящих в ЕАЭС, упали на 3 процента, до 12,6 миллиона флаконов, а импорт из стран-членов союза увеличился почти в три раза, до 2 миллионов флаконов. При этом, по данным ЦПРТ и ННЦК, доля парфюма из ЕАЭС составляют только 7,5 процентов от общего предложения на рынке. Основными поставщиками такой продукции в Россию являются Италия, Турция, Гонконг, Швейцария и Китай.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова объяснил падание показателей производства в начале года снижением спроса, а также возможной затоваренностью из-за выпуска парфюма «про запас» в 2022 году. Президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева добавила, что российские производители сильно зависят от поставок импортного парфюмерного сырья, в том числе из Евросоюза, и в данный момент пытаются найти им альтернативу. Отечественные поставщики зачастую не в состоянии обеспечить необходимое качество, уточнил она.

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Резкий рост импорта из Евразийского союза связан с налаживанием новых маршрутов поставок через Казахстан и другие страны, считает Александр Скоробогатов. В этом объеме могут учитываться и товары, ввозимые по параллельному импорту, отметил он. Духи и туалетная вода разрешено ввозить в Россию таким способом, но есть исключения для части брендов, которые периодически пересматриваются. Так, в марте Минпромторг утвердил обновленный список товаров, убрав из списка исключений парфюмерию Yves Saint Laurent.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский не видит предпосылок для восстановления спроса на парфюмерию в этом году. Александр Скоробогатов в свою очередь прогнозирует, что покупательский интерес будет смещаться в более низкую ценовую категорию, в том числе потребители будут больше интересоваться продукцией отечественных производителей.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года резко выросла цена парфюмерной продукции в России — на 17 процентов. В среднем духи подорожали до 1822 рубля. Отмечается, что самой популярной страной-производителем импортной продукции стала Франция, на ее долю пришлось 36,5 процента оборота иностранных парфюмов в России.

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