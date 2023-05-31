Запрет на вывоз патронов и гильз из России объяснили

Депутат Спиридонов: запрет на вывоз патронов и гильз из России нужен для создания запаса

Решение правительства России ввести временный запрет на вывоз патронов и гильз с территории страны объясняется необходимостью создать нужный запас боеприпасов, заявил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. В беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал решение российского кабмина.

«Для вывоза запрещены патроны, широко выпускаемые промышленностью [патроны калибров] 7.62, 5.45, 12.7 — именно те патроны, которые широко используются нашей армией, спецподразделениями и силовыми структурами (...) Стоит обратить внимание на пункт, который гласит, что патроны разрешено вывозить, если они будут использованы российской армией за пределами нашей страны. Также есть вариант вывоза патронов, предназначенных для спортивной стрельбы, то есть они не будут применяться для боевых действий», — рассказал парламентарий.

Эта инициатива была реализована, чтобы создать необходимый запас патронов у нас в стране Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Он также уточнил, что решение было принято и для обеспечения экономических интересов России.

«Инициатива реализуется в рамках указа президента о применении в целях обеспечения безопасности России специальных экономических мер и касается именно внешнеэкономической деятельности. Ранее, согласно этому указу, были запрещены к вывозу некоторые модели вертолетов, беспилотные летательные аппараты и другая техника, необходимая для ведения специальной военной операции», — добавил Спиридонов.

Ранее стало известно, что в России введен временный запрет на вывоз патронов и гильз с территории страны. Так, из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления следует, что мера касается патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для оружия определенных калибров. При этом запрет не распространяется на боеприпасы для обеспечения деятельности Вооруженных сил России и других воинских формирований. В сообщении правительства уточнялось, что решение направлено на «обеспечение защиты интересов государства».