В Пентагоне прокомментировали запуск ракеты-носителя КНДР

Пентагон заявил, что запуск ракеты-носителя КНДР не представлял угрозы для США

Осуществленный КНДР запуск ракеты-носителя не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников, говорится в заявлении в Индо-Тихоокеанского командования ВС США. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в Вашингтоне, американская сторона проводит оценку в тесной координации с союзниками и партнерами. «Произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников», — прокомментировали специалисты. В Пентагоне добавили, что продолжают следить за ситуацией. «Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой», — указали эксперты.

Ранее стало известно, что военные Южной Кореи пытаются поднять обломки ракеты КНДР с военным спутником. Северная Корея запустила снаряд, который она называет «космической ракетой-носителем».