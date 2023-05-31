Южнокорейские военные пытаются поднять части упавшей в море ракеты КНДР

Yonhap: военные Южной Кореи пытаются поднять обломки ракеты КНДР с военным спутником

Южнокорейские военные пытаются достать и сохранить предполагаемые части ракеты-носителя КНДР. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Республики Корея.

Как уточнили военные, они намерены достать оставшиеся после крушения обломки ракеты. В ВС Южной Кореи рассказали, что в результате «ненормального» полета ракета с военным спутником упала в Желтое море. Она находится в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.

Пхеньян запустил снаряд, который он называет «космической ракетой-носителем». Из-за инцидента в Сеуле объявили воздушную тревогу и призвали граждан готовиться к эвакуации. Затем власти уточнили, что предупреждение об эвакуации было выпущено ошибочно.