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03:48, 31 мая 2023Мир

В Южной Корее заявили о «ненормальном» полете ракеты КНДР

В Южной Корее заявили, что ракета КНДР в результате «ненормального» полета упала в море

Фото: Global Look Press

Ракета-носитель КНДР после «ненормального» полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пишет РИА Новости.

Как уточнили южнокорейские военные, ракета пролетела в воздушном пространстве над морем «далеко к западу от острова Пэннендо». «В результате ненормального полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от острова Очхондо», — подчеркнули они. Это примерно в 45 километрах от побережья.

Ранее сообщалось, что в Сеуле после пуска ракеты КНДР объявили воздушную тревогу и призвали граждан готовиться к эвакуации. Затем МВД Южной Кореи уведомило, что предупреждение об эвакуации в городе было выпущено ошибочно.

Северная Корея запустила снаряд, который она называет «космической ракетой-носителем».

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    Марина Совина
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