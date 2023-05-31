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01:32, 31 мая 2023Мир

МВД Южной Кореи назвало ошибочным предупреждение об эвакуации в Сеуле

МВД Южной Кореи уведомило, что предупреждение об эвакуации в Сеуле было выпущено ошибочно

Фото: Unsplash.com

Министерство внутренних дел (МВД) Южной Кореи назвало ошибочным предупреждение об эвакуации в Сеуле, которое было разослано на телефоны граждан после того, как КНДР запустила предполагаемую космическую ракету-носитель. Об этом сообщает AFP.

«Сообщаем вам, что предупреждение, выпущенное столичным правительством Сеула в 06:41, было выпущено неправильно», — цитирует агентство уведомление ведомства.

Ранее стало известно, что в столице Южной Кореи Сеуле после пуска ракеты КНДР объявили воздушную тревогу и призвали граждан готовиться к эвакуации. Отмечается, что сигналы прозвучали в том числе по громкоговорителям на улицах в 6:32 по местному времени (0:32 мск). Экстренное сообщение также поступило на телефоны жителей.

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    Марина Совина
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