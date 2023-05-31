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01:16, 31 мая 2023Мир

В Сеуле призвали граждан готовиться к эвакуации после пуска ракеты КНДР

В Сеуле после пуска ракеты КНДР объявили тревогу и призвали граждан готовиться к эвакуации

Фото: Unsplash.com

В столице Южной Кореи Сеуле после пуска ракеты КНДР объявили воздушную тревогу и призвали граждан готовиться к эвакуации, передает РИА Новости.

Отмечается, что сигналы прозвучали в том числе по громкоговорителям на улицах в 6:32 по местному времени (0:32 мск).

Экстренное сообщение с просьбой подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых и слабых жителей, поступило на телефоны.

До этого агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила снаряд, который она называет «космической ракетой-носителем», в южном направлении.

Ранее заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бен Чхоль заявил, что Пхеньян запустит в июне разведывательный спутник для наблюдения за военной деятельностью США.

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    Марина Совина
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