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03:24, 30 мая 2023Мир

КНДР анонсировала запуск спутника для наблюдения за военными действиями США

КНДР запустит в июне разведывательный спутник для наблюдения за военной деятельностью США

Фото: Micha Brändli / Unsplash

КНДР запустит в июне разведывательный спутник для наблюдения за военной деятельностью США, заявил заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бен Чхоль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ли Бен Чхоль обвинил Соединенные Штаты во «враждебных действиях по воздушному шпионажу» на Корейском полуострове, а также вблизи него.

Отмечается, что разведывательный спутник необходим для отслеживания, контроля и заблаговременного реагирования на опасные военные действия американской стороны и «приспешников» США, которые «открыто проявляют свое безрассудное стремление к агрессии с течением времени».

Ранее Пхеньян уведомил Токио о планах запуска спутника в период с 31 мая по 11 июня. Власти Японии выступили против запуска спутника КНДР и пригрозили уничтожить его, так как запуск любой ракеты Пхеньяном несет угрозу японским территориям. Япония, Южная Корея и США рассматривают запуск спутников как слабо завуалированное средство продвижения своей ракетной программы, поскольку используются схожие технологии.

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    Марина Совина
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