Япония выступила против запуска спутника КНДР и пригрозила уничтожить его

Власти Японии выступили против запуска спутника КНДР и пригрозили уничтожить его

Власти Японии выступили против запуска спутника КНДР и пригрозили уничтожить его, так как запуск любой ракеты Пхеньяном несет угрозу японским территориям. Об этом сообщает Japan Times.

Пхеньян уведомил Токио о планах запуска спутника в период с 31 мая по 11 июня. План вывода спутника на орбиту — первый запуск КНДР космической ракеты за семь лет — был встречен с немедленным осуждением.

«Любой запуск Северной Кореей ракеты, даже если ее называют "спутником", является серьезным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной проблемой для безопасности японского народа», — заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Пхеньяну запрещено проводить запуски баллистических ракет в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, но северокорейские власти заявляют, что эти меры не распространяются на номинально гражданскую космическую программу. Япония, Южная Корея и США рассматривают запуск спутников как слабо завуалированное средство продвижения своей ракетной программы, поскольку используются схожие технологии.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о стратегической важности обладания военным разведывательным спутником. Он одобрил последующий план работы временного подготовительного комитета по запуску искусственного спутника Земли (ИСЗ) для вывода на орбиту военного спутника-разведчика № 1.