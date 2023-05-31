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11:26, 31 мая 2023Силовые структуры

ФСБ заподозрила россиянина в госизмене из-за желания вступить украинский корпус

ФСБ задержала мужчину на границе, он поджег военкомат и собирался вступить РДК на Украине

Фото: Telegram-канал Baza

Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего россиянина, пытавшегося незаконно перейти границу в Брянской области, чтобы добраться до Украины и вступить там в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Об этом сообщает Baza.

Против него возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену. Задержанный является жителем Ростовской области. Его поймали еще в апреле, однако известно об этом стало только сейчас. Пограничники заметили мужчину с резиновой лодкой рядом с поселком Понуровка, расположенном в девяти километрах от границы с Украиной. При задержании он признался, что собирался примкнуть к РДК.

Следователи выяснили, что в конце 2022 года мужчина списался с куратором украинского корпуса. В качестве доказательства своей преданности россиянин изготовил три коктейля Молотова и поджег с их помощью 10 декабря 2022 года военкомат в Новошахтинске, снял на видео и отправил ролик куратору. Получив добро, мужчина собрался на Украину, но не доехал.

Основателя РДК Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно арестовали в Москве.

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    Любовь Ширижик
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