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18:23, 24 мая 2023Силовые структуры

Заочный арест главы «Русского добровольческого корпуса» оставили в силе

Мосгорсуд оставил в силе заочный арест главы «Русского добровольческого корпуса» Капустина

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Мосгорсуд отклонил апелляцию стороны защиты и оставил в силе заочный арест основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом в среду, 24 мая, сообщает RTVI.

Адвокат Капустина заявил, что его подзащитный не был уведомлен о проведении в отношении него следственных действий, потому не озвучил свою позицию. Однако гособвинение заявило, что предоставило данные, подтверждающие причастность Капустина к особо тяжким преступлениям.

Фигуранту вменяется организация нападения на село в Брянской области и покушения на бизнесмена Константина Малофеева. Капустин имеет гражданство России, но участвует в боевых действиях на украинской стороне. 3 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

15 марта Росфинмониторинг внес Капустина в список экстремистов и террористов.

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Илона Палей
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