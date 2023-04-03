В Москве заочно арестовали организатора нападения на село в Брянской области

Организатора атаки на село в Брянской области и покушения на Малофеева заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, заочно арестованному вменяется организация нападения на село в Брянской области и покушения на бизнесмена Константина Малофеева. Капустин имеет гражданство России, но участвует в боевых действиях на украинской стороне.

15 марта Росфинмониторинг внес Капустина в список террористов.

6 марта ФСБ предотвратила покушение на владельца российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева, организованного Службой безопасности Украины (СБУ) и подготовленное Константином Капустиным.

3 марта украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию села Любечане и обстреляла автомобиль. В результате нападения погиб один местный житель, а также был ранен ребенок.