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16:44, 3 апреля 2023Силовые структуры

В Москве заочно арестовали организатора нападения на село в Брянской области

Организатора атаки на село в Брянской области и покушения на Малофеева заочно арестовали

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, заочно арестованному вменяется организация нападения на село в Брянской области и покушения на бизнесмена Константина Малофеева. Капустин имеет гражданство России, но участвует в боевых действиях на украинской стороне.

15 марта Росфинмониторинг внес Капустина в список террористов.

6 марта ФСБ предотвратила покушение на владельца российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева, организованного Службой безопасности Украины (СБУ) и подготовленное Константином Капустиным.

3 марта украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию села Любечане и обстреляла автомобиль. В результате нападения погиб один местный житель, а также был ранен ребенок.

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Владимир Седов
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