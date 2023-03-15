Предполагаемого организатора покушения на Малофеева внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес Капустина, готовившего покушение на Малофеева, в список террористов

Один из руководителей Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, которого ФСБ считает организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева и нападения на села Брянской области, попал в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Капустин имеет гражданство России, но участвует в боевых действиях на украинской стороне, сообщала ФСБ. Он причастен к подготовке теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, который был предотвращен в августе 2022 года.

Сообщники Капустина Кейнер и Ушков из праворадикальных организаций «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь» ликвидированы после оказанного ими вооруженного сопротивления.

Капустин причастен к нападению на села в Брянской области и покушению на Малофеева.