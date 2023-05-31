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18:12, 31 мая 2023Россия

Вице-спикер Госдумы извинился за поездку дочери в США

Вице-спикер Госдумы Толстой извинился за поездку дочери на стажировку в США

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой извинился за поездку своей дочери на стажировку в США и за свое высшее образование, полученное во Франции. Об этом политик заявил в эфире программы «Жизнь и судьба».

Толстой пояснил, что ему постоянно припоминают учебу его ребенка в «недружественной стране». Однако на самом деле его дочь поехала в Штаты на двухнедельную стажировку от школы, и такое решение депутат назвал своим «ужасным прегрешением» и «глобальной виной». Он отметил, что нравственную основу в образовании русскому человеку дает православная церковь.

«Она съездила в Америку, простите меня, пожалуйста. Я сам получил второе высшее образование во Франции. И за это прошу прощения. Если это криминал — это ужасно тогда», — высказался вице-спикер нижней палаты парламента.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что приезжающие домой после учебы в США студенты становятся агитаторами, создающими почву для осуществления сценариев цветных революций.

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    Варвара Кошечкина
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