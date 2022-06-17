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Патрушев назвал отучившихся в США студентов агитаторами цветных революций

Патрушев назвал приезжающих после обучения в США студентов агитаторами цветных революций

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Приезжающие домой после учебы в США студенты становятся агитаторами, создающими почву для осуществления сценариев цветных революций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает в пятницу, 17 июня, РИА Новости.

«Они возвращаются [из США] агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций», — сказал он, добавив, что посольства США и ряда стран Европы также выдают гранты и организуют обучение государственных служащих.

Помимо этого, секретарь Совета безопасности России призвал уделить особое внимание информационной сфере. По его словам, за последнее десятилетие на постсоветском пространстве на деньги Вашингтона открыто порядка 100 негосударственных информационных агентств, которые призваны помочь обеспечить полное доминирование США и их союзников в информационном пространстве.

Также Патрушев заявил, что Восточная Европа рассматривается командованием НАТО как наиболее вероятный театр военных действий, о чем свидетельствуют проведенные в мае военные учения «Защитник Европы — 2022», в которых приняли участие около 18 тысяч человек учения военных.

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Игорь Дмитров
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