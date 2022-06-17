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Патрушев назвал Восточную Европу вероятным театром военных действий НАТО

Патрушев заявил о восприятии НАТО Восточной Европы как вероятного театра военных действий
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Восточная Европа рассматривается командованием НАТО как наиболее вероятный театр военных действий, о чем свидетельствуют учения военных Североатлантического альянса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает в пятницу, 17 июня, РИА Новости.

Он пояснил, что имел ввиду проведенные в мае в 19-ти европейских государствах военные учения «Защитник Европы — 2022», в которых приняли участие около 18 тысяч человек.

Также Патрушев указал на то, что военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии. Кроме того, он заявил об ухудшении ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.

Ранее секретарь Совбеза обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной. Он заверил, что российская сторона заинтересована в продолжении переговоров с Украиной, которые позволили бы прекратить боевые действия.

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Игорь Дмитров
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