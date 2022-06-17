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Патрушев предупредил о приблизившейся к границам России инфраструктуре НАТО

Секретарь Совбеза Патрушев заявил о приближении инфраструктуры НАТО к РФ и Белоруссии
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии. Такое предупреждение сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу, 17 июня, на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в Ереване, передает ТАСС.

Кроме того, он заявил об ухудшении ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. «Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам», — уточнил секретарь Совбеза.

По мнению Патрушева, в результате на западном фланге ОДКБ наращивается военное присутствие НАТО и идут многочисленные учения альянса.

Ранее секретарь Совбеза обвинил НАТО в прекращении диалога между Россией и Украиной. Он заверил, что российская сторона заинтересована в продолжении переговоров с Украиной, которые позволили бы прекратить боевые действия.

Патрушев напомнил, что Россия не раз обращалась к НАТО, чтобы предостеречь «от накачки Украины вооружениями». Патрушев подчеркнул, что эти расчеты альянса ошибочны.

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Анна Щербакова
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