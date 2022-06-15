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Патрушев нашел виновного в прекращении диалога между Москвой и Киевом

Секретарь СБ Патрушев обвинил НАТО в прекращении диалога между Москвой и Киевом

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Действия США, Великобритании и других членов НАТО по снабжению Украины оружием привели к прекращению диалога между Москвой и Киевом. О вине альянса заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

Он заверил, что российская сторона заинтересована в продолжении политико-дипломатических договоренностей с Украиной, которые позволили бы прекратить боевые действия.

Секретарь Совбеза напомнил, что Россия не раз обращалась к НАТО, чтобы предостеречь «от накачки Украины вооружениями». Патрушев подчеркнул, что эти расчеты альянса ошибочны.

Ранее он рассказал, что Россия готовит ответ на любые попытки Запада обострить ситуацию.

Укрепление экономического суверенитета России является еще одним направлением работы Совбеза, уточнил Патрушев. Кроме того, по его словам, отдельный акцент делается на разработке мер, которые направлены на блокировку попыток Запада спровоцировать экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в России.

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Анна Щербакова
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