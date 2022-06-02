Секретарь СБ Патрушев анонсировал ответ на попытки Запада обострить ситуацию в России

Совет безопасности России готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в стране полномасштабный экономический кризис, а также обострить ситуацию. Это анонсировал секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью Российской газете.

Укрепление экономического суверенитета России является еще одним направлением работы Совбеза, уточнил он. «В его рамках решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны», — подчеркнул Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, отдельный акцент делается на разработке мер, которые направлены на блокировку попыток Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в государстве.

Ранее Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, главное в спецоперации — довести до конца искоренение нацизма и денацификацию.