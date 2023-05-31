Силовики обезвредили мины со взрывателями около дороги в Запорожье

В Запорожской области полицейские и росгвардейцы нашли и обезвредили мины со взрывателями

В Запорожской области полицейские и росгвардейцы нашли противопехотные мины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили две мины «МОН-50» на окраине села Новофилиповка Мелитопольского района. Отмечается, что около дороги в высокой траве к минам были подключены провода и взрыватель.

Силовики обезвредили боеприпас. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Херсонской области правоохранители уничтожили боеприпасы, оставленные Вооруженными силами Украины.