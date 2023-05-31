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08:22, 31 мая 2023Силовые структуры

Силовики обезвредили мины со взрывателями около дороги в Запорожье

В Запорожской области полицейские и росгвардейцы нашли и обезвредили мины со взрывателями

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Запорожской области полицейские и росгвардейцы нашли противопехотные мины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили две мины «МОН-50» на окраине села Новофилиповка Мелитопольского района. Отмечается, что около дороги в высокой траве к минам были подключены провода и взрыватель.

Силовики обезвредили боеприпас. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Херсонской области правоохранители уничтожили боеприпасы, оставленные Вооруженными силами Украины.

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    Екатерина Власова
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