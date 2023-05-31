Младшая сестра Кейт Мосс снялась топлес и показала видео фанатам

Младшая сестра модели Кейт Мосс Лотти снялась топлес и показала видео фанатам

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс показала фанатам откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в ее сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя фотомодель и звезда платформы OnlyFans снялась топлес, стоя в ванной у зеркала с телефоном в руках в белых трусах V-образной формы с кружевной отделкой. Девушка распустила волосы оттенка блонд и прикрыла обнаженную грудь рукой. Ее образ дополнял макияж в нюдовой гамме, а также многочисленные татуировки на теле.

Ранее стало известно, что родственница известной модели рассталась с австралийским манекенщиком Дэниелом Стилом спустя четыре месяца после того, как они подтвердили свои отношения, отмечает Daily Mail.

В феврале 2022 года стало известно, что Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. «Жестоко, но правдиво», — подписала Мосс пост, который набрал почти миллион просмотров на платформе TikTok.