Вероятность изменения отношения к России при новом президенте Латвии оценили

Политолог Леви усомнился в изменении отношения к России при новом президенте Латвии

Отношения России и Латвии вряд ли станут другими после прихода к власти нового президента балтийской страны Эдгарса Ринкевичса. Так вероятность смены политической риторики между Москвой и Ригой в беседе с «Лентой.ру» оценил доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви.

«В текущих условиях, я полагаю, что новое лицо в Латвии по большому счету не внесет никаких изменений [в отношениях] с Россией. Это не будет какой-то дополнительной эскалацией, но это также не будет и какой-то разрядкой в отношениях. Насколько президент Латвии играет существенную роль, насколько он способен менять политику государства? Роль определенная присутствует. Надо отметить, что это не британская королева, но тем не менее это говорящая голова, озвучивающая императивы, куда страна движется, в какую сторону она будет дальше развиваться», — считает политолог.

Исходя из риторики, которую мы слышим в последние полгода, можем говорить смело, что ничего нового не произойдет, отказа от политики словесных интервенций в отношении не произойдет, соответственно, негативное восприятие прибалтийских государств в отношении России не изменятся Дмитрий Леви политолог

По мнению эксперта, отдельные высказывания нового президента намекают, что Латвия будет более избирательно вести себя в экономическом плане.

«Это пока лишь сигналы. Будет ли у этих сигналов реальное воплощение, способен ли будет президент это продавить или это пока исключительно сигналы политики нового президента, это пока вопрос. Ответ на него, боюсь, подскажет только время», — заключил он.

31 мая сейм Латвии избрал новым президентом страны действующего главу МИД Эдгарса Ринкевичса. В стране действует парламентская форма правления, поэтому президент не играет главной роли в политике государства. Его поддержали 52 депутата, против выступили 35. Всего в голосовании участвовали 87 из 100 членов парламента.