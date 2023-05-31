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14:19, 31 мая 2023Бывший СССР

В Латвии избрали нового президента

Парламент Латвии избрал президентом страны действующего главу МИД Ринкевичса
Эдгарс Ринкевич

Эдгарс Ринкевич. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Парламент Латвии избрал новым президентом страны действующего главу МИД Эдгарса Ринкевичса. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Ринкевичса поддержали 52 депутата, против него проголосовали 35. Всего в голосовании принимали участие 87 депутатов сейма из 100.

Нового резидента страны удалось выбрать с третьей попытки: из первого тура гонки выбыла специалист по государственному управлению Элина Пинто — за нее проголосовали всего 10 депутатов. Во втором туре кандидатуру бизнесмена Улдиса Пиленса поддержали 25 депутатов, против выступили 62. За Рикневича проголосовали 42 человека, против — 45.

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    Алевтина Запольская
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