В Латвии избрали нового президента

Парламент Латвии избрал президентом страны действующего главу МИД Ринкевичса

Парламент Латвии избрал новым президентом страны действующего главу МИД Эдгарса Ринкевичса. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Ринкевичса поддержали 52 депутата, против него проголосовали 35. Всего в голосовании принимали участие 87 депутатов сейма из 100.

Нового резидента страны удалось выбрать с третьей попытки: из первого тура гонки выбыла специалист по государственному управлению Элина Пинто — за нее проголосовали всего 10 депутатов. Во втором туре кандидатуру бизнесмена Улдиса Пиленса поддержали 25 депутатов, против выступили 62. За Рикневича проголосовали 42 человека, против — 45.