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13:18, 31 мая 2023Бывший СССР

В Латвии дважды не смогли избрать президента

Сейм Латвии не смог избрать президента страны дважды
Эдгар Ринкевич (слева), Улдис Пиленс

Эдгар Ринкевич (слева), Улдис Пиленс. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Парламент Латвии дважды не смог избрать президента страны, передает Telegram-канал Baltnews.

За политика с предпринимательским прошлым Улдиса Пиленса отдали свои голоса 25 депутатов латвийского Сейма, против выступили 62. За главу Министерства иностранных дел (МИД) Эдагара Рикневича выступили 42 человека, против — 45.

Элину Пинто, живущую в Люксембурге, специалиста по государственному управлению, поддержали 10 парламентариев, 77 были против. Так закончился первый тур голосования.

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На второй раз за Пиленса проголосовало такое же количество депутатов за и против. Ринкевича поддержали 42 человека, против выступили 45 человек. Пинто же выбыла из голосования.

Ранее в Латвии суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы условно и штрафу за нападение на семью, которая разговаривала на русском языке.

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    Алевтина Запольская
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